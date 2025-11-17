Polizei Bochum

POL-BO: Seniorinnen bestohlen: Polizei warnt vor Trickbetrügern in Bochum

Bochum (ots)

Gleich zweimal ist es Trickbetrügern am vergangenen Wochenende gelungen, Seniorinnen aus Bochum um ihr Erspartes zu bringen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Der erste Fall ereignete sich am Freitag, 14. November, gegen 13.40 Uhr an der Straße "Bussmannsfeld". Ein angeblicher Handwerker klingelte an der Haustür einer betagten Seniorin und gab vor, wegen eines Rohrbruchs die Wasseranschlüsse in der Wohnung der Frau überprüfen zu müssen. Während der Mann die Bochumerin unter einem Vorwand ins Badezimmer schickte, durchsuchte er die Wohnung nach Wertgegenständen. Anschließend entfernte er sich in Begleitung eines anderen Unbekannten von der Örtlichkeit. Erbeutet wurde nach aktuellem Stand die Geldbörse der Frau.

Der falsche Wasserwerker wird beschrieben als ca. 25-30 Jahre alt, mit dunklen Haaren, bekleidet mit einem bunten Pullover. Sein männlicher Begleiter soll ebenfalls 25-30 Jahre alt sein und einen grauen Pullover getragen haben.

Der zweite Fall ereignete sich am darauffolgenden Samstag, 15. November, im Bereich Alte Bahnhofstraße in Bochum-Langendreer. Eine 86-Jährige erhielt um kurz nach 10 Uhr einen Anruf, bei dem sich ein Mann als Bankmitarbeiter ausgab. Er informierte die Seniorin über Unregelmäßigkeiten auf ihrem Konto und gab vor, dieses bereits gesperrt zu haben. Zur weiteren Überprüfung müsse ein Bankmitarbeiter Bargeld und Schmuck der Seniorin abholen, um dies zu registrieren.

Als der vermeintliche Mitarbeiter dann zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr an der Haustür der Frau klingelte, händigte sie die geforderten Gegenstände aus.

Der Unbekannte wird beschrieben als 40-60 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, mit "mitteleuropäischem Erscheinungsbild". Er sprach akzentfreies Deutsch und trug eine dunkle Jacke mit Streifen an den Ärmeln und eine dunkle Hose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das ermittelnde Kriminalkommissariat 13 zu wenden unter 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache).

Die Polizei appelliert: Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung. Wählen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110!

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen auch die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 / 909 4055. Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell