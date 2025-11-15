Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer (32) beraubt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Nach einem Straßenraub auf einen 32-jährigen Bochumer am Freitagabend, 14. November, in Bochum-Westenfeld im Bereich des Waldwegs gegenüber der Westenfelder Straße auf Höhe der Hausnummer 100, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Ermittlungsstand war der 32-Jährige gegen 18.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Waldweg unterwegs, als er von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde, die nach dem Weg fragten.

Kurz darauf sprühten die Männer dem Bochumer Pfefferspray ins Gesicht, zogen ihn vom Fahrrad und schlugen ihn. Nach kurzer Zeit ließen sie von ihm ab und entfernten sich vom Tatort. Erst später bemerkte der 32-Jährige, dass seine Wertsachen, darunter ein Handy und ein Portemonnaie, entwendet wurden.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

-männlich

-circa 160 bis 170 cm groß

-"südländisches Aussehen"

-schwarze Haare

-sprachen arabisch

-einer der beiden trug eine Kappe

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell