POL-BO: Straßenraub in Bochum - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bochum (ots)

Am Freitagabend, 14. November, wurde ein 15-Jähriger in Bochum-Wattenscheid von einer Gruppe Jugendlicher beraubt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 15-Jährige aus Bochum gegen 20.15 Uhr mit dem Bus von der Frauenhofer Straße in Richtung August-Bebel-Platz unterwegs, als er eine Gruppe von fünf Jugendlichen bemerkte. Beim Aussteigen an der Haltestelle "August-Bebel-Platz" wurde er von der Gruppe in eine Ecke gedrängt.

Einer der Jugendlichen forderte den Jungen unter Androhung von Schlägen zur Herausgabe von Bargeld auf. Der 15-Jährige kam der Aufforderung nach. Anschließend flüchteten die Jugendlichen mit der Beute in unbekannte Richtung.

Die fünf Jugendlichen werden als männlich und zwischen 15 und 18 Jahre alt beschrieben.

Der Tatverdächtige, der den Jungen zur Herausgabe des Geldes aufforderte, wird wie folgt beschrieben:

-männlich

-"südländisches Aussehen"

-etwa 15 bis 18 Jahre alt

-circa 170 bis 180 cm groß

-schlanke Statur

-dunkle Haare

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 um Zeugenhinweise.

