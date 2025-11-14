PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Alkoholisierter Radfahrer (43) beschädigt zwei Autos und flüchtet

Witten (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol ist ein 39-jähriger Wittener am Donnerstag, 13. November, mit seinem Fahrrad gegen zwei geparkte Autos gefahren und geflüchtet. Er wurde dabei leicht verletzt.

Nach derzeitigem Stand fuhr der 39-jährige Radfahrer gegen 19 Uhr auf der Westfalenstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 93 touchierte er einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, kam dadurch ins Schlingern und stürzte gegen ein weiteres geparktes Auto. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt.

Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu, entfernte sich jedoch vom Unfallort. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Unfallflucht und fuhr dem Mann mit seinem Pkw hinterher. Als er ihn eingeholt hatte, hielt er den 39-Jährigen an und alarmierte die Polizei.

Im Rahmen der anschließenden Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Radfahrer augenscheinlich stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille.

Der Wittener wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 11:56

    POL-BO: Junger Einbrecher gefasst: Wem gehören Ventilator, Besteck und Co.?

    Bochum (ots) - Handtaschen, ein Ventilator, Besteck und mehr: Nach einem Einbruch in einen Bauwagen in Bochum hat die Polizei einen jungen Tatverdächtigen festgenommen und fragt jetzt: Wem gehören die mitgeführten Gegenstände? - Hinweis: In den Downloads finden Sie ein PDF-Dokument mit Fotos der ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 13.11.2025 – 14:06

    POL-BO: Unfall nach illegalem Kraftfahrzeugrennen - Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

    Herne (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Herne im Bereich Cranger Straße/Juliastraße sind am Mittwoch, 12. November, gegen 16.30 Uhr mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Zwei Fahrzeuge fuhren nach Angaben von Augenzeugen mit überhöhter Geschwindigkeit in eine leichte Linkskurve auf der Cranger Straße in Richtung Wanne-Eickel ein. Hierbei geriet eines der beiden ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 10:43

    POL-BO: Einbruch durch Nachbarin verhindert: Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen

    Bochum (ots) - Nach einem versuchten Wohnungseinbruch am Mittwochabend, 12. November, fahndet die Polizei nach einem Mann und einer Frau und bittet um Hinweise. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.10 Uhr im Bereich Oskar-Hoffmann-Straße/Ewaldstraße. Eine Anwohnerin beobachtete durch ihren Türspion, wie sich das kriminelle Duo an einer Wohnungstür des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren