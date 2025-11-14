Polizei Bochum

POL-BO: Alkoholisierter Radfahrer (43) beschädigt zwei Autos und flüchtet

Witten (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol ist ein 39-jähriger Wittener am Donnerstag, 13. November, mit seinem Fahrrad gegen zwei geparkte Autos gefahren und geflüchtet. Er wurde dabei leicht verletzt.

Nach derzeitigem Stand fuhr der 39-jährige Radfahrer gegen 19 Uhr auf der Westfalenstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 93 touchierte er einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, kam dadurch ins Schlingern und stürzte gegen ein weiteres geparktes Auto. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt.

Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu, entfernte sich jedoch vom Unfallort. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Unfallflucht und fuhr dem Mann mit seinem Pkw hinterher. Als er ihn eingeholt hatte, hielt er den 39-Jährigen an und alarmierte die Polizei.

Im Rahmen der anschließenden Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Radfahrer augenscheinlich stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille.

Der Wittener wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

