Polizei Bochum

POL-BO: Unfall nach illegalem Kraftfahrzeugrennen - Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Herne (ots)

Bei einem Vekehrsunfall in Herne im Bereich Cranger Straße/Juliastraße sind am Mittwoch, 12. November, gegen 16.30 Uhr mehrere Fahrzeuge beschädigt worden.

Zwei Fahrzeuge fuhren nach Angaben von Augenzeugen mit überhöhter Geschwindigkeit in eine leichte Linkskurve auf der Cranger Straße in Richtung Wanne-Eickel ein. Hierbei geriet eines der beiden Fahrzeuge ins Schleudern und prallte gegen drei am Fahrbahnrand geparkte Pkw. Das andere beteiligte Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, konnte jedoch im laufe der Fahndung in Wanne-Eickel aufgefunden werden.

Durch Zeugenaussagen konnten Hinweise auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen erlangt werden.

Die Polizei konnte beide Fahrzeugführer stellen. Neben den beiden Fahrzeugen wurden auch die Führerscheine der Fahrzeugführer (19, aus Velbert und 18, aus Herne) sowie die Mobiltelefone aller Fahrzeuginsassen sichergestellt.

Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Cranger Straße gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter den Rufnummern 0234 909-5201 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell