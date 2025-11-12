PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht in Bochum: Polizei sucht Fahrer eines dunklen Passats

Bochum (ots)

Noch hat das Verkehrskommissariat diese Verkehrsunfallflucht nicht aufklären können - jetzt bittet die Sachbearbeitung um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Vorfall hat sich am frühen Morgen des 6. Novembers (Donnerstag) auf der Hauptstraße in Bochum ereignet. Eine Autofahrerin (24, aus Bochum) war dort in Richtung Langendreer unterwegs, als ein unbekannter Pkw-Fahrer ihr gegen 5.30 Uhr kurz vor der Kreuzung zur Baroper Straße auffuhr. Die Bochumerin erlitt leichte Verletzungen.

Anstatt sich um die Verletzte und den entstandenen Schaden zu kümmern, gab der Unbekannte Gas und flüchtete. Er war wahrscheinlich mit einem dunklen VW Passat unterwegs.

Das Verkehrskommissariat bittet den gesuchten Mann sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 11:56

    POL-BO: Wohnungseinbruch in Herne: Tatverdächtige flüchten in schwarzem Audi

    Herne (ots) - Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung nach einem Wohnungseinbruch am 11. November im Herner Stadtzentrum um Mithilfe: Wer hat etwas gesehen und kann sachdienliche Hinweise geben? Gegen 17.50 Uhr brachen nach aktuellem Stand zwei Täter das Küchenfenster einer Wohnung an der Gräffstraße auf und durchsuchten alle Räume. Als die Bewohner nach Hause ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 10:01

    POL-BO: PKW gerät in Gegenverkehr- Verkehrsunfall in Herne

    Herne (ots) - Schwerer Unfall in Herne: Am Dienstag, 11. November, ist eine 82-jährige Frau aus Recklinghausen in den Gegenverkehr geraten und danach in eine Bushaltestelle gefahren. Zeugen meldeten den Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße gegen 11.45 Uhr dem polizeilichen Notruf 110 und leisteten erste Hilfe. Derzeit geht die Polizei von einem medizinischen Notfall ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 15:01

    POL-BO: Nachtrag - Tatverdächtige Einbrecherinnen in Untersuchungshaft

    Bochum (ots) - Nachdem zwei Tatverdächtige in eine Wohnung eingebrochen sind (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6155847), hat das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft stattgegeben und Untersuchungshaft gegen die beiden Frauen angeordnet. Die beiden Frauen ohne festen Wohnsitz wurden nach Abschluss der Maßnahmen unterschiedlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren