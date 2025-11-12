Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht in Bochum: Polizei sucht Fahrer eines dunklen Passats

Bochum (ots)

Noch hat das Verkehrskommissariat diese Verkehrsunfallflucht nicht aufklären können - jetzt bittet die Sachbearbeitung um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Vorfall hat sich am frühen Morgen des 6. Novembers (Donnerstag) auf der Hauptstraße in Bochum ereignet. Eine Autofahrerin (24, aus Bochum) war dort in Richtung Langendreer unterwegs, als ein unbekannter Pkw-Fahrer ihr gegen 5.30 Uhr kurz vor der Kreuzung zur Baroper Straße auffuhr. Die Bochumerin erlitt leichte Verletzungen.

Anstatt sich um die Verletzte und den entstandenen Schaden zu kümmern, gab der Unbekannte Gas und flüchtete. Er war wahrscheinlich mit einem dunklen VW Passat unterwegs.

Das Verkehrskommissariat bittet den gesuchten Mann sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell