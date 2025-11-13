PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch durch Nachbarin verhindert: Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen

Bochum (ots)

Nach einem versuchten Wohnungseinbruch am Mittwochabend, 12. November, fahndet die Polizei nach einem Mann und einer Frau und bittet um Hinweise.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.10 Uhr im Bereich Oskar-Hoffmann-Straße/Ewaldstraße. Eine Anwohnerin beobachtete durch ihren Türspion, wie sich das kriminelle Duo an einer Wohnungstür des Mehrfamilienhauses zu schaffen machte und sich gewaltsam Zugang verschaffen wollte.

Als die Frau den Tatverdächtigen lauthals zu verstehen gab, dass sie die Polizei alarmieren werde, entfernten sich die beiden ohne Beute in Richtung Schauspielhaus.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Beschrieben werden die beiden wie folgt: 1. Männlich, ca. 25 Jahre, etwa 165 cm groß, schlank, dunkle kurze und "gestylte" Haare, dunkle Augen, "osteuropäisches Aussehen". Er war dunkel gekleidet und trug eine Bomberjacke.

2. Weiblich, ca. 25 Jahre, etwa 165 cm groß, schlank, dunkle lange Haare, die zum Zopf gebunden waren, "osteuropäisches Aussehen". Bekleidet war sie mit einer braunen Fellweste.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte telefonisch unter 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) an das Kriminalkommissariat 13.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

