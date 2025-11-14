PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Junger Einbrecher gefasst: Wem gehören Ventilator, Besteck und Co.?

Ein Dokument

Bochum (ots)

Handtaschen, ein Ventilator, Besteck und mehr: Nach einem Einbruch in einen Bauwagen in Bochum hat die Polizei einen jungen Tatverdächtigen festgenommen und fragt jetzt: Wem gehören die mitgeführten Gegenstände?

   - Hinweis: In den Downloads finden Sie ein PDF-Dokument mit Fotos 
     der Gegenstände.

Der Einbruch hat sich am 6. Oktober gegen 8.40 Uhr an der Herderallee in Bochum ereignet. Polizeikräften gelang es, einen dringend tatverdächtigen Bochumer (17) vorläufig festzunehmen.

Der polizeibekannte Jugendliche hatte mehrere Taschen dabei, in denen sich zahlreiche Gegenstände befanden. Nach aktuellem Ermittlungsstand stammen diese allerdings nicht aus dem Bauwagen.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) führt die Ermittlungen. Wer einen Gegenstand wiedererkennt oder zuordnen kann, meldet sich unter 0234 909-8105 (-4441).

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 14:06

    POL-BO: Unfall nach illegalem Kraftfahrzeugrennen - Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

    Herne (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Herne im Bereich Cranger Straße/Juliastraße sind am Mittwoch, 12. November, gegen 16.30 Uhr mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Zwei Fahrzeuge fuhren nach Angaben von Augenzeugen mit überhöhter Geschwindigkeit in eine leichte Linkskurve auf der Cranger Straße in Richtung Wanne-Eickel ein. Hierbei geriet eines der beiden ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 10:43

    POL-BO: Einbruch durch Nachbarin verhindert: Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen

    Bochum (ots) - Nach einem versuchten Wohnungseinbruch am Mittwochabend, 12. November, fahndet die Polizei nach einem Mann und einer Frau und bittet um Hinweise. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.10 Uhr im Bereich Oskar-Hoffmann-Straße/Ewaldstraße. Eine Anwohnerin beobachtete durch ihren Türspion, wie sich das kriminelle Duo an einer Wohnungstür des ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 14:18

    POL-BO: Unfallflucht in Bochum: Polizei sucht Fahrer eines dunklen Passats

    Bochum (ots) - Noch hat das Verkehrskommissariat diese Verkehrsunfallflucht nicht aufklären können - jetzt bittet die Sachbearbeitung um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Vorfall hat sich am frühen Morgen des 6. Novembers (Donnerstag) auf der Hauptstraße in Bochum ereignet. Eine Autofahrerin (24, aus Bochum) war dort in Richtung Langendreer unterwegs, als ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren