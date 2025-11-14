Polizei Bochum

POL-BO: Junger Einbrecher gefasst: Wem gehören Ventilator, Besteck und Co.?

Bochum (ots)

Handtaschen, ein Ventilator, Besteck und mehr: Nach einem Einbruch in einen Bauwagen in Bochum hat die Polizei einen jungen Tatverdächtigen festgenommen und fragt jetzt: Wem gehören die mitgeführten Gegenstände?

- Hinweis: In den Downloads finden Sie ein PDF-Dokument mit Fotos der Gegenstände.

Der Einbruch hat sich am 6. Oktober gegen 8.40 Uhr an der Herderallee in Bochum ereignet. Polizeikräften gelang es, einen dringend tatverdächtigen Bochumer (17) vorläufig festzunehmen.

Der polizeibekannte Jugendliche hatte mehrere Taschen dabei, in denen sich zahlreiche Gegenstände befanden. Nach aktuellem Ermittlungsstand stammen diese allerdings nicht aus dem Bauwagen.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) führt die Ermittlungen. Wer einen Gegenstand wiedererkennt oder zuordnen kann, meldet sich unter 0234 909-8105 (-4441).

