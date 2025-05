POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Hermeskeil (ots) - Am 12.05.2025, in der Zeit zwischen 13:15 Uhr - 13 :30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Naumborn in Hermeskeil ein. Hierbei betraten die Täter das Anwesen durch die Hauseingangstür, welche zu diesem Zeitpunkt lediglich mittels Tagesfalle, also dem umgangssprachlich genannten "Schnapper" geschlossen war. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Garten ...

