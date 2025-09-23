PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall - Fahrerin lebensbedrohlich verletzt

Hagenow (ots)

Am Abend des 22.09.2025 ereignete sich auf der Kreisstraße 27 
zwischen den Ortschaften Hülseburg und Zwölf Apostel ein schwerer 
Verkehrsunfall . Ein PKW Nissan kam aus bislang ungeklärter Ursache 
nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Stützmauer 
an einem angrenzenden Ackerrand. Durch den Aufprall geriet das 
Fahrzeug in Brand. 

Dank des schnellen couragierten Eingreifens zweier Ersthelfer konnte 
die 23-jährige Fahrerin noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreit 
werden, bevor die Flammen auf den gesamten Wagen übergriffen. Der 
Brand wurde im Anschluss durch die alarmierten Freiwilligen 
Feuerwehren gelöscht. 

Die Fahrerin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit 
einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Der
entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. 

Sebastian Jedro
Polizeioberkommissar
Polizeirevier Hagenow

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

