Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall - Fahrerin lebensbedrohlich verletzt

Hagenow (ots)

Am Abend des 22.09.2025 ereignete sich auf der Kreisstraße 27 zwischen den Ortschaften Hülseburg und Zwölf Apostel ein schwerer Verkehrsunfall . Ein PKW Nissan kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Stützmauer an einem angrenzenden Ackerrand. Durch den Aufprall geriet das Fahrzeug in Brand. Dank des schnellen couragierten Eingreifens zweier Ersthelfer konnte die 23-jährige Fahrerin noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreit werden, bevor die Flammen auf den gesamten Wagen übergriffen. Der Brand wurde im Anschluss durch die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren gelöscht. Die Fahrerin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Sebastian Jedro Polizeioberkommissar Polizeirevier Hagenow

