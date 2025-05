Polizeipräsidium Konstanz

Rottweil

Lkr. Rottweil) - Fünf PS auf Abwegen - Ausgebüxte Pferde sorgen für Verkehrschaos (27.05.2025)

Rottweil (ots)

Für staunende Blicke und vorübergehendes Verkehrschaos haben am Dienstagmittag fünf freilaufende Pferde gesorgt, die sich auf einen unerlaubten Ausflug von Denkingen nach Rottweil begeben haben.

Die tierische Gruppe entwischte aus einer Stallung in Denkingen und trabte zunächst am Gleisbett der B14 entlang in Richtung Rottweil und sorgte dabei für reichlich Aufsehen sowie teilweise stehenden Verkehr.

Die Polizei versuchte mit mehreren Streifenbesatzungen, die Vierbeiner zu beruhigen und einzufangen, was sich jedoch als gar nicht so einfach erwies. Die Tiere entdeckten ihren Freiheitsdrang und galoppierten unbeirrt weiter.

Im Bereich der Saline entstand infolge des tierischen Ausbruchs ein Verkehrschaos, bei dem ein Pferd einen unbeteiligten Wagen beschädigte. Erst auf einer Grünfläche neben einem Baumarkt gelang es, das Ausreißer-Quintett sicher einzufangen. Die verständigte Stallbesitzerin kam vor Ort und nahm ihre Schützlinge wieder in Obhut.

Ob die Pferde ihren kleinen Ausflug planten, ist unklar. Fest steht aber: Für einen kurzen Moment erlebte Rottweil eine ganz besondere Form des "Pferdestärkenstaus".

