Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht Alleestraße: Polizei sucht direkte Augenzeugen

Bochum (ots)

Die Ermittlungen der Polizei nach der Verkehrsunfallflucht auf der Alleestraße am 7. November in Bochum dauern an (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6154175). Die Polizei sucht jetzt noch einmal explizit Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Nach bisherigen Ermittlungen ist eine 25-jährige Bochumerin im Bereich der Alleestraße 143 gegen 13.15 Uhr von einem blauen Opel Astra G erfasst worden. Die Frau wurde auf den Gehweg geschleudert, das Fahrzeug entfernte sich.

Die 25-Jährige befindet sich weiterhin im Krankenhaus, sie hat bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen erlitten - Ihr Zustand ist weiterhin unverändert. Der gesuchte Wagen weist einen beschädigten Beifahrerspiegel sowie eine defekte Frontschürze auf (Fotos befinden sich im Anhang).

Das ermittelnde Verkehrskommissariat bittet ausschließlich Zeugen, die den Unfall mit eigenen Augen gesehen haben, sich dringend unter der Telefonnummer 0234 909-4441 (Kriminalwache) oder jede Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell