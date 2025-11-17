Polizei Bochum

POL-BO: Kleinwagen voller Marihuana: Zivilpolizisten decken möglichen Drogenhandel auf

Bochum (ots)

Rauschgift, passendes Zubehör und jede Menge Bargeld: Zivilpolizisten des Einsatztrupps (ET) haben am Freitagabend, 14. November, einen möglichen Handel mit Drogen aufgedeckt. Die Ermittlungen richten sich gegen insgesamt drei Personen.

Gegen 22.10 Uhr fielen den Beamten während einer Streife zwei junge Männer (18, 25, beide aus Bochum) auf, die sich in einem nicht beleuchteten Teil eines Parkplatzes an der Straße Am Leithenhaus aufhielten. Da es den Polizisten komisch vorkam, dass sich jemand bei Nieselregen an einem solchen Ort aufhält, kontrollierten sie das Duo. Die beiden Männer führten eine größere Menge Bargeld in kleiner Stückelung mit sich - und konnten nicht erklären, wo das Geld herkam.

Kurz darauf bemerkten die Beamten einen Kleinwagen, der ganz in der Nähe geparkt war. Am Steuer saß eine sichtlich nervöse 19-Jährige aus Bochum. Weil die Polizisten bereits durch das Wagenfenster Marihuana im Fahrzeug entdeckten, durchsuchten sie das Auto. Im Inneren befanden sich eine größere Menge Marihuana, entsprechendes Verpackungsmaterial sowie Zubehör.

Die Beamten beschlagnahmten das Rauschgift sowie den Wagen der 19-Jährigen und schrieben eine Anzeige. Alle drei Personen stehen im Verdacht, mit Marihuana Handel zu treiben.

Das Rauschgiftkommissariat (KK 14) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell