POL-OE: Rollerfahrer nach Unfall in Heggen leicht verletzt
Finnentrop (ots)
Im Kreisverkehr "Attendorner Straße / Hauptstraße" kam es am Donnerstag (20. November) gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 67-Jährige war mit ihrem Auto in den Kreisverkehr eingefahren und dort mit dem Motorroller eines 62-Jährigen zusammengestoßen. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell