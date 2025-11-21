PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrer nach Unfall in Heggen leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Im Kreisverkehr "Attendorner Straße / Hauptstraße" kam es am Donnerstag (20. November) gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 67-Jährige war mit ihrem Auto in den Kreisverkehr eingefahren und dort mit dem Motorroller eines 62-Jährigen zusammengestoßen. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 08:46

    POL-OE: Autofahrer erneut mit positivem Alkoholtest

    Olpe (ots) - Kurz nach 19:00 Uhr kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes am Donnerstagabend (20. November) einen 82-jährigen Autofahrer in der Straße "Zu Hildringhausen". Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf eine mögliche Alkoholisierung des Mannes hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Sie brachten den 82-Jährigen daher zur ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 11:07

    POL-OE: Kontrolltag: 88 Verstöße festgestellt

    Kreis Olpe (ots) - Zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen führte die Kreispolizeibehörde Olpe am 18.11.2025 zwischen 10 und 18 Uhr einen Verkehrskontrolltag an verschiedenen Stellen im Kreisgebiet durch. Insgesamt registrierten die 14 eingesetzten Beamten der Wachen Olpe, Lennestadt und Attendorn 88 Verstöße. 68 der angehaltenen Fahrzeuge waren wegen zu hoher Geschwindigkeit aufgefallen. Außerdem wurden in 9 Fällen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren