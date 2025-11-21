PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer erneut mit positivem Alkoholtest

Olpe (ots)

Kurz nach 19:00 Uhr kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes am Donnerstagabend (20. November) einen 82-jährigen Autofahrer in der Straße "Zu Hildringhausen". Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf eine mögliche Alkoholisierung des Mannes hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Sie brachten den 82-Jährigen daher zur nahegelegenen Polizeiwache. Nach der Durchführung eines Atemalkholmessverfahrens fertigten die Polizisten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt. Ein Verfahren, welches dem Fahrzeugführer schon bekannt sein dürfte - schließlich war er schon Ende Oktober bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Auch hier hatten die Ordnungshüter Alkohol in seiner Atemluft festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

