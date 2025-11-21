Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen: Körperteile auf der A 45 gefunden - Zeugenaufruf: Wendendes Fahrzeug vor Kloster

Hagen/Olpe/Waldsolms (ots)

Die Staatsanwaltschaft Siegen und das Polizeipräsidium Hagen haben einen Zeugenaufruf zu o.a. Sachverhalt veröffentlicht.

Sie gelangen unter folgendem Link zu der Mitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6163386

