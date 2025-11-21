PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen: Körperteile auf der A 45 gefunden - Zeugenaufruf: Wendendes Fahrzeug vor Kloster

Hagen/Olpe/Waldsolms (ots)

Die Staatsanwaltschaft Siegen und das Polizeipräsidium Hagen haben einen Zeugenaufruf zu o.a. Sachverhalt veröffentlicht.

Sie gelangen unter folgendem Link zu der Mitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6163386

Zu den bisherigen Pressemeldungen:

Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6159512

Fortschreibung 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6160795

Fortschreibung 2: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6161189

Rückfragen richten Sie bitte an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Hagen.

Polizei Hagen

Pressestelle Telefon: 02331 986 15 15 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

  • 21.11.2025 – 08:48

    POL-OE: Ein Leichtverletzter nach Unfall in Kirchhundem

    Kirchhundem (ots) - Am Donnerstagnachmittag (20. November) kam es auf der "Hundemstraße" gegen 14:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-Jähriger war aus bislang unbekannter Ursache mit seinem VW-Kleintransporter in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er zunächst seitlich mit einem entgegenkommenden LKW und anschließend frontal mit einem PKW zusammen. Durch die Kollision verletzte sich der 58-Jährige leicht. Er ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 08:47

    POL-OE: Rollerfahrer nach Unfall in Heggen leicht verletzt

    Finnentrop (ots) - Im Kreisverkehr "Attendorner Straße / Hauptstraße" kam es am Donnerstag (20. November) gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 67-Jährige war mit ihrem Auto in den Kreisverkehr eingefahren und dort mit dem Motorroller eines 62-Jährigen zusammengestoßen. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 08:46

    POL-OE: Autofahrer erneut mit positivem Alkoholtest

    Olpe (ots) - Kurz nach 19:00 Uhr kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes am Donnerstagabend (20. November) einen 82-jährigen Autofahrer in der Straße "Zu Hildringhausen". Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf eine mögliche Alkoholisierung des Mannes hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Sie brachten den 82-Jährigen daher zur ...

    mehr
