FW-OLL: Heftiges Unwetter fordert Feuerwehren im Landkreis Oldenburg

Landkreis Oldenburg (ots) - Die Feuerwehren im Landkreis Oldenburg hatten in der Silvesternacht alle Hände voll zu tun. Schwerpunkt war ein Gebäudebrand in Hude, darüber hinaus wurden die Einsatzkräfte zu mehreren kleineren Bränden alarmiert. Um 21:37 Uhr wurde die Feuerwehr Hude gemeinsam mit den Wehren aus Neuenkoop und Altmoorhausen zu einem Gebäudebrand in die Uhlandstraße im Ortskern von Hude alarmiert. Bei ...

mehr