Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte öffnen mehrere Fahrzeuge

Olpe (ots)

Unbekannte Täter haben in den letzten Tagen mehrere Autos in Olpe, Altenkleusheim und Neuenkleusheim unter die Lupe genommen. In insgesamt acht Fällen wurden Gegenstände aus zumeist unverschlossenen Fahrzeugen entwendet oder die Autos nach Beute durchsucht. So nahm die Polizei am Samstag (22. November) zwei Anzeigen in der Straße "Vor der Hustert" und eine Anzeige in der Straße "Vor der Grotte" in Altenkleusheim auf. In Neuenkleusheim hatten die Unbekannten je einmal in der "Franz-Heuel-Straße", dem "Oppenheimweg" und der Straße "Bramicke" zugeschlagen. In Olpe betraf es zwei Fahrzeuge in der "Tannenbergstraße". Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

