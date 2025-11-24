PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Positiver Drogentest nach Verkehrsunfall

Drolshagen (ots)

Ein 22-jähriger Autofahrer fiel bei einer Unfallaufnahme am Sonntag (23. November) an der K13 auf. Der junge Fahrer hatte gegen 14:15 Uhr zwischen Bühren und Dumicke die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Leitpfosten. Zudem geriet das Auto in den Straßengraben und kam letztlich wieder auf der Straße zum Stehen. Der Schaden an dem Fahrzeug wurde insgesamt auf einen unteren bis mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamten Hinweise, die darauf hindeuteten, dass der 22-Jährige zuvor Drogen konsumiert hatte. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest erhärtete den Verdacht. Der Fahrer wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Hier wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und eine Anzeige gefertigt. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

