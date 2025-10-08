Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Motorraum in Vollbrand

Bremerhaven (ots)

Am Mittwochmorgen um 07:40 Uhr wurde von der Regionalleitstelle Unterweser-Elbe eine Feuermeldung in der Elbestraße entgegengenommen. Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven rückte mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einem Führungsdienst zur Einsatzstelle aus. Gemeldet war ein PKW-Brand. Noch während Anfahrt zum Einsatzort konnten die Einsatzkräfte über dem Ortsteil Geestemünde Nord eine Rauchsäule ausmachen. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle brannte der Motorraum eines, auf einem Parkplatz, abgestellten PKW´s. Es drohte eine Brandausbreitung auf einen weiteren PKW und einen Baum. Mit zwei Schlauchleitungen wurde eine Brandbekämpfung eingeleitet. Durch das beherzte Eingreifen der eingesetzten Feuerwehrmänner konnte die Brandausbreitung verhindert werden. Im Anschluss an die Brandbekämpfung wurde zusammen mit den Entsorgungsbetrieben Bremerhaven die Ausbreitung austretender Kraft und Schmierstoffe bekämpft und diese einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt. Am Einsatz waren 10 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 3 Einsatzfahrzeugen beteiligt. Zu der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell