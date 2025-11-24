Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall in Heggen mit drei Leichtverletzten

Finnentrop (ots)

Am Sonntag (23. November) ereignete sich um 18:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der "Finnentroper Straße". Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte ein 20-Jähriger mit seinem Auto in einer Kurve die Kontrolle verloren. Er geriet auf winterglatter Straße in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete eine entgegenkommende Autofahrerin (54) ein starkes Bremsmanöver ein. Ein 24-Jähriger Autofahrer fuhr daraufhin auf deren PKW auf. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrzeugführer nicht verletzt. Allerdings klagten drei Beifahrer (22, 23 und 54 Jahre) in den Fahrzeugen über leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den beiden Autos wird insgesamt auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Der PKW des 20-Jährigen blieb unbeschädigt. Allerdings wird sich der junge Mann unter anderem für die von den Polizeibeamten festgestellten Mängel an seinem Fahrzeug verantworten müssen. Während auf der Vorderachse Winterreifen montiert waren, befanden sich am Heck des Fahrzeugs "Sommerreifen" mit geringer Profiltiefe.

