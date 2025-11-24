Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Trickdiebe in Olpe unterwegs

Olpe (ots)

Am Freitag (21. November) erstattete eine Frau (77) bei der Polizei in Olpe eine Anzeige wegen Diebstahls von Ohrringen. Zwei Männer hatten am Tag zuvor gegen 15 Uhr bei der Frau in der "Paracelsusstraße" geklingelt und Handwerkertätigkeiten angeboten. Die Frau gab sich nach kurzer Verhandlung mit der Reinigung einer Außenmauer gegen Entgelt einverstanden. Im Verlauf der Arbeiten wurde einem der Männer der Zutritt zur Toilette gewährt. Kurz darauf entfernten sich die beiden Männer mit ihrem Auto in unbekannte Richtung. Die Seniorin bemerkte jedoch wenig später das Fehlen von goldenen Ohrringen. Deren Wert lag im mittleren dreistelligen Eurobereich. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die Schmuckgegenstände von den zwei Männern entwendet wurden. Diese waren vor Ort mit einem Kleintransporter - eventuell einem blauen Ford Transit - vorgefahren. Die Frau beschrieb die Tatverdächtigen mit südländischem Aussehen. Beide waren zwischen 35 und 45 Jahre alt und sprachen akzentfreies Deutsch. Sie trugen jeweils ein kariertes Hemd und eine dunkle Arbeitshose. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

