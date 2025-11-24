PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Trickdiebe in Olpe unterwegs

Olpe (ots)

Am Freitag (21. November) erstattete eine Frau (77) bei der Polizei in Olpe eine Anzeige wegen Diebstahls von Ohrringen. Zwei Männer hatten am Tag zuvor gegen 15 Uhr bei der Frau in der "Paracelsusstraße" geklingelt und Handwerkertätigkeiten angeboten. Die Frau gab sich nach kurzer Verhandlung mit der Reinigung einer Außenmauer gegen Entgelt einverstanden. Im Verlauf der Arbeiten wurde einem der Männer der Zutritt zur Toilette gewährt. Kurz darauf entfernten sich die beiden Männer mit ihrem Auto in unbekannte Richtung. Die Seniorin bemerkte jedoch wenig später das Fehlen von goldenen Ohrringen. Deren Wert lag im mittleren dreistelligen Eurobereich. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die Schmuckgegenstände von den zwei Männern entwendet wurden. Diese waren vor Ort mit einem Kleintransporter - eventuell einem blauen Ford Transit - vorgefahren. Die Frau beschrieb die Tatverdächtigen mit südländischem Aussehen. Beide waren zwischen 35 und 45 Jahre alt und sprachen akzentfreies Deutsch. Sie trugen jeweils ein kariertes Hemd und eine dunkle Arbeitshose. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

  • 24.11.2025 – 11:49

    POL-OE: Verkehrsunfall in Heggen mit drei Leichtverletzten

    Finnentrop (ots) - Am Sonntag (23. November) ereignete sich um 18:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der "Finnentroper Straße". Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte ein 20-Jähriger mit seinem Auto in einer Kurve die Kontrolle verloren. Er geriet auf winterglatter Straße in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete eine entgegenkommende Autofahrerin (54) ein starkes Bremsmanöver ein. ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 11:48

    POL-OE: Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall in Attendorn

    Attendorn (ots) - Am Freitagnachmittag (21. November) kam es um 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der "Märkische Straße". Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte eine 44-Jährige mit ihrem Fahrzeug abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Eine 48-Jährige fuhr mit ihrem PKW auf das Auto der Vorausfahrenden auf. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrerinnen leicht verletzt. Auch ein ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 11:47

    POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Lenhausen

    Finnentrop (ots) - Am Samstagnachmittag (22. November) kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der "Mühlenstraße". Aus bislang unbekannter Ursache hatte ein 22-jähriger Autofahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der PKW prallte am Fahrbahnrand gegen eine Mauer. Durch den Zusammenstoß wurden der 22-Jährige und sein 18-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ...

    mehr
