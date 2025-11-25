PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch auf Minigolf-Gelände in Elspe

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag (21.-23. November) Zutritt zum Gelände der Minigolfanlage an der Bielefelder Straße. Hier brachen sie in eine Gartenhütte ein und entwendeten eine Akku-Bohrmaschine (Bosch Professional) sowie einen Winkelschleifer. Die Werkzeuge hatten einen Wert im unteren dreistelligen Eurobereich. In dieser Höhe wurde auch der angerichtete Sachschaden geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

