POL-OE: Einbruch auf Minigolf-Gelände in Elspe
Lennestadt (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag (21.-23. November) Zutritt zum Gelände der Minigolfanlage an der Bielefelder Straße. Hier brachen sie in eine Gartenhütte ein und entwendeten eine Akku-Bohrmaschine (Bosch Professional) sowie einen Winkelschleifer. Die Werkzeuge hatten einen Wert im unteren dreistelligen Eurobereich. In dieser Höhe wurde auch der angerichtete Sachschaden geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
