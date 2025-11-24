Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Nach dem Einbruch in eine Gaststätte an der Straße Kisau in Paderborn sucht die Polizei Zeugen.

Der Täter beschädigte eine Tür, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

