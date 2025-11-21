PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall auf der B68 mit einer leichtverletzten Autofahrerin

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der B68 in Höhe des Haxtergrunds in Paderborn hat sich am Donnerstagnachmittag, 20. November, eine 80-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen.

Die Frau war gegen 13.35 Uhr mit einem Ford Fiesta in Richtung Paderborn unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie streifte einen in der Einmündung des Haxtergrunds zur Bundesstraße wartenden Skoda Octavia, überfuhr ein Verkehrsschild, überschlug sich und rutschte in den rechten Straßengraben. Ersthelfer befreiten die Frau aus dem Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Paderborner Krankenhaus. Die 43-jährige Fahrerin des Octavia blieb unverletzt. Der Ford musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen leitete die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

