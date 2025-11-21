PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl aus Automaten - Tatverdächtiger festgenommen

Paderborn (ots)

(mh) Nach dem Aufbruch eines Automaten in einem Kiosk an der Marienstraße in Paderborn hat die Polizei am frühen Freitagmorgen, 21. November, einen Tatverdächtigen festgenommen.

Ein Zeuge meldete gegen 04.15 Uhr, dass er gerade im Innenraum des Kiosk eine Person beobachte, die sich an einem Automaten zu schaffen machte. Als die Beamten an dem Kiosk ankamen, wollte der Tatverdächtige, den Innenraum soeben verlassen. Bei ihm handelt es sich um einen 41-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Da gegen ihn ein Haftbefehlt der Staatsanwaltschaft Paderborn vorliegt, nahm die Polizei den Mann fest und stellte das Diebesgut sicher.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

