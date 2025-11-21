Polizei Paderborn

POL-PB: E-Scooter Fahrerin schwer verletzt

Paderborn (ots)

(md) An der Kreuzung Dr. Rörig-Damm und Salierstraße in Paderborn kam es am Donnerstag, 20. November, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Scooter. Die Scooter-Fahrerin verletzte sich dabei schwer.

Gegen 18.50 Uhr befuhr eine 38 Jahre alte VW Golf-Fahrerin die Salierstraße in Fahrtrichtung Dr.-Rörig-Damm. Zeitgleich war eine 37-jährige Frau mit ihrem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg auf dem Dr.-Rörig-Damm in Fahrtrichtung Nordstraße unterwegs, als die Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache zusammenstießen. Die E-Scooter Fahrerin prallte bei dem Unfall gegen die Motorhaube des Autos und verletzte sich schwer. Die Frau kam mit dem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 700 Euro.

Da die Polizei Paderborn festgestellt hat, dass es bezüglich der richtigen Handhabung von E-Scootern immer wieder Unsicherheiten und Fehlverhalten gibt, hat sie auf ihrer Homepage eine Informationsseite zum sicheren Umgang mit E-Scootern aufgesetzt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/sicher-unterwegs-mit-dem-e-scooter

