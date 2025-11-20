PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PB: Brandstiftung vermutlich Ursache für Autobrand - Polizei sucht Zeugen

Wewer (ots)

(md) Am Delbrücker Weg in Wewer brannte am 20. November gegen 03.30 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus ein Auto. Auch zwei weitere Pkw, die rechts und link daneben standen, nahmen Schaden, ebenso das danebenliegenden Gebäude. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Eine Anwohnerin bemerkt gegen 03.30 Uhr einen lauten Knall, sah aber erst um kurz nach 04.00 Uhr den brennenden Pkw und alarmierte die Polizei.

Ein Skoda Fabia, der zwischen einen Fiat 500 und einem Skoda Skala auf einer markierten Parkfläche parkte, stand in Vollbrand. Der links geparkte Fiat 500 wurde leicht beschädigt, am rechts stehenden Skoda Skala hatten die hinteren Fahrzeugscheiben Feuer gefangen und waren geborsten. Auch die Außenjalousie eines Fensters des Mehrfamilienhauses in Nähe der Autos wurde leicht beschädigt.

Personen verletzten sich bei dem Brand nicht, es entstand Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

