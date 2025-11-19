PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Paderborn (ots)

(bk/ma) Am Montag, 17. November, gegen 21.45 Uhr kam es am Querweg in der Nähe eines Sportplatzes zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher ist flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 24 Jahre alte Frau war zur Unfallzeit am Querweg unterwegs und beobachtete das Geschehen. Sie hörte einen Knall und sah, wie ein weißer VW-Up beim rückwärts Ausparken das hinter ihm stehende Auto beschädigte. Dabei handelte es sich um einen grauen Audi A4. Der vermeidliche Unfallverursacher flüchtete in Richtung Südring.

Anschließend rief die Zeugin die Polizei. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 800 Euro. Die Polizei bittet den Fahrer des VW-Up und weitere Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

