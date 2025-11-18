Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN: Geschwindigkeitskontrollen der vergangenen Woche

Kreis Paderborn (ots)

(md) Auch in der vergangenen Woche führte der Verkehrsdienst der Paderborner Polizei kreisweite Kontrollen durch. Herausragend waren einige Sachverhalte.

Am vergangenen Freitagnachmittag, 15. November, fiel Beamten dem Verkehrsdienst auf der B64 in Altenbeken ein besonders langsam bergauf fahrender Autotransporter auf. Das Gespann mit Zulassung in Litauen bestand aus einem Daimler Benz Sprinter mit Pkw-Ladefläche und einem langen Trailer zum Transport von zwei Autos. Beladen war der Sprinter mit einem Toyota Pickup, der Anhänger mit einem SUV Chevy Blazer und einem Bentley. Im Innenraum des Bentleys war Kraftstoff-Kanister mit 350 Kilogramm Diesel deponiert.

Beim Wiegen des Gespanns stellte die Polizei eine erhebliche Überladung von Sprinter und Trailer fest. Die Karosserie des Sprinters war durchgerostet Die eingesetzten Beamte sorgten dafür, dass das Gespann an geeigneter Stelle abgestellt wurde und untersagten die Weiterfahrt. Der 36-jährige Fahrer aus Georgien hatte lediglich eine Fahrerlaubnis der Klasse B für Pkw und fuhr somit ohne Fahrerlaubnis. Der 54 Jahre alte Beifahrer, ebenfalls Georgier, hatte den benötigten Führerschein der Klasse CE. Fahrer und Beifahrer als Halter des Gespanns mussten vor Ort Sicherheitsleistungen von mehreren Hundert Euro als zu erwartende Strafe hinterlegen.

Am Donnerstag, den 13.11., führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen unter anderem auf der B480 bei Bad Wünnenberg durch. Gegen 10.30 Uhr fiel ein 22 Jahre alter Motorradfahrer aus Brilon auf seiner "Husqvarna Supermoto" mit überhöhter Geschwindigkeit. Statt mit den erlaubten 100 Stundenkilometern war er mit 160 Stundenkilometern unterwegs befuhr er die B480 in Fahrtrichtung Brilon mit über 160 km/h und hielt diese deutliche Geschwindigkeitsüberschreitung über eine längere Distanz kontinuierlich aufrecht. Der junge Mann, der seinen Führerschein erst im Juni bekommen hatte, muss nun mit einem hohen Bußgeld, Punkten und ein Fahrverbot rechnen.

Weiterhin fiel in der vergangenen Woche der Fahrer eines PKW BMW X5 auf, der einem Fußgänger am Fußgängerüberweg Ferdinandstraße Ecke Riemekestraße das gefahrlose Überqueren nicht ermöglichte. Bei der Kontrolle händigte der 43-jährige Mann den Polizeibeamten einen armenischen Führerschein aus. Bei der anschließenden Personenüberprüfung wurde festgestellt, dass der Mann dauerhaft seit 2021 in Paderborn lebt und auch bereits einen deutschen Führerschein besaß, diesen jedoch im Dezember vergangenen Jahres nach mehreren Verkehrsverstößen abgeben musste. Ihm wurde die Weiterfahrt und jedes Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen im Bundesgebiet untersagt und eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

