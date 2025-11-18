PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Brandstiftung vermutlich Ursache für Autobrand - Polizei sucht Zeugen

Bad Wünnenberg (ots)

(mh) Beim Brand eines Fiat Punto auf einem Parkplatz an der Schützenstraße in Bad Wünnenberg sind am Montagabend, 17. November, vier Autos beschädigt worden. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Ein Zeuge meldete gegen 22.40 Uhr, dass ein Auto in Flammen stehen würde. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr Bad Wünnenberg bereits dabei, den Fiat Punto zu löschen. Die Flammen hatten zu dem Zeitpunkt schon auf einen nebenstehenden Dacia Duster übergegriffen. Ebenso wurden ein BMW Z4 und ein Volvo XC70, die in unmittelbarer Nähe zu dem Fiat geparkt waren, beschädigt.

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 28.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Da der Brand mutmaßlich am Heck des Fiat ausbrach, geht die Brandermittlung der Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

