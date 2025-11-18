Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit drei Autos auf der B1

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen auf der B1 bei Paderborn-Elsen hat sich am Montagmorgen, 17. November, ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 31-jährige Fahrer eines Audi A6 war gegen 07.20 Uhr in Richtung Paderborn unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle zur A33 bemerkte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 39-Jähriger in einem VW Polo verkehrsbedingt bremste und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der Polo noch auf den Mercedes Benz eines 71-Jährigen geschoben. Der VW-Fahrer verletzte sich leicht, lehnte aber eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell