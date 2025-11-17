Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Sennelager (ots)

(mh) Nach zwei Einbrüchen in Paderborn-Sennelager sucht die Polizei Zeugen. Betroffen waren zwei Einfamilienhäuser am Waldmeisterweg und am Infanterieweg.

Am Infanterieweg brach der Täter zwischen Donnerstag, 06. November, 00.00 Uhr, und Sonntag, 16. November, 23.45 Uhr, über eine Tür in das Gebäude ein. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Über eine Terassentür brach ein Täter zwischen Sonntag, 09. November, 14.00 Uhr, und Samstag, 15. November, 10.10 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Waldmeisterweg ein und durchwühlte die Räume. Er flüchtete im Anschluss ebenfalls in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

