PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Kellerraum - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Einbruch in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Straße Kaukenberg in Paderborn sucht die Polizei Zeugen.

Der unbekannte Täter brach zwischen Samstag, 01. November, und Sonntag, 16. November, 10.20 Uhr, in den Kellerraum ein und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 09:46

    POL-PB: Autofahrer fährt in Waldstück und verletzt sich leicht

    Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mh) Bei einem Alleinunfall im Kreuzungsbereich der Hatzfelder Straße mit dem Diebesweg in Paderborn-Schloß Neuhaus hat sich am Sonntagmorgen, 16. November, ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 24-jährige Fahrer eines Hyundai Ioniq war gegen 05.30 Uhr auf der Hatzfelder Straße in Richtung Diebesweg unterwegs. Obwohl ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 09:08

    POL-PB: Unbekannte brechen in Container ein-Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (md) Unbekannte brachen am zwischen dem 12. und 13. November an der Warburger Straße in eine Container an einem Windkraftrad ein und flohen mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Der Einbruch fiel einem Zeugen am Vormittag des 13. November auf und er alarmierte die Polizei. Es entstand Schaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren