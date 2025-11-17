Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Kellerraum - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Einbruch in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Straße Kaukenberg in Paderborn sucht die Polizei Zeugen.

Der unbekannte Täter brach zwischen Samstag, 01. November, und Sonntag, 16. November, 10.20 Uhr, in den Kellerraum ein und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell