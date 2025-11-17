Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrer fährt in Waldstück und verletzt sich leicht

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall im Kreuzungsbereich der Hatzfelder Straße mit dem Diebesweg in Paderborn-Schloß Neuhaus hat sich am Sonntagmorgen, 16. November, ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 24-jährige Fahrer eines Hyundai Ioniq war gegen 05.30 Uhr auf der Hatzfelder Straße in Richtung Diebesweg unterwegs. Obwohl im Einmündungsbereich nur ein Abbiegen nach links oder rechts möglich ist, überquerte er den Diebesweg aus ungeklärter Ursache geradeaus und fuhr in ein umzäuntes Waldstück. Dabei beschädigte er einen Leitpfosten und einen Weidezaun. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte der Mann ab. Der Hyundai musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf rund 5.100 Euro

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell