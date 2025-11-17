PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrer fährt in Waldstück und verletzt sich leicht

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall im Kreuzungsbereich der Hatzfelder Straße mit dem Diebesweg in Paderborn-Schloß Neuhaus hat sich am Sonntagmorgen, 16. November, ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 24-jährige Fahrer eines Hyundai Ioniq war gegen 05.30 Uhr auf der Hatzfelder Straße in Richtung Diebesweg unterwegs. Obwohl im Einmündungsbereich nur ein Abbiegen nach links oder rechts möglich ist, überquerte er den Diebesweg aus ungeklärter Ursache geradeaus und fuhr in ein umzäuntes Waldstück. Dabei beschädigte er einen Leitpfosten und einen Weidezaun. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte der Mann ab. Der Hyundai musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf rund 5.100 Euro

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 09:08

    POL-PB: Unbekannte brechen in Container ein-Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (md) Unbekannte brachen am zwischen dem 12. und 13. November an der Warburger Straße in eine Container an einem Windkraftrad ein und flohen mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Der Einbruch fiel einem Zeugen am Vormittag des 13. November auf und er alarmierte die Polizei. Es entstand Schaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 09:08

    POL-PB: Leichtverletzt bei Alleinunfall

    Borchen-Dörenhagen (ots) - (md) Am Sonntag, 16. November, um 22.25 Uhr verletzte sich ein 36 Jahre alter VW Passat-Fahrer aus dem Kreis Soest bei einem Alleinunfall auf der Dahler Straße in Borchen-Dörenhagen leicht. Der Mann war abends auf der Dahler Straße in Fahrtrichtung Dörenhagen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er rechtsseitig an die Kante der Fahrbahn und kam anschließend nach links von der Straße ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 09:04

    POL-PB: Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

    Lichtenau-Henglarn (ots) - (md) Am Sonntag, 16. November kam es um 6.26 Uhr zu einem Alleinunfall auf der L 818 in Lichtenau-Henglarn, bei dem sich ein 26 Jahre alter VW Fox-Fahrer schwer verletzte. Der junge Mann war mit seinem Auto am Sonntagmorgen auf der L818 aus Richtung Henglarn kommend in Fahrtrichtung der Anschlussstelle Etteln unterwegs. Unmittelbar vor einer scharfen Linkskurve kam er nach links von der Fahrbahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren