Polizei Paderborn

POL-PB: Leichtverletzt bei Alleinunfall

Borchen-Dörenhagen (ots)

(md) Am Sonntag, 16. November, um 22.25 Uhr verletzte sich ein 36 Jahre alter VW Passat-Fahrer aus dem Kreis Soest bei einem Alleinunfall auf der Dahler Straße in Borchen-Dörenhagen leicht.

Der Mann war abends auf der Dahler Straße in Fahrtrichtung Dörenhagen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er rechtsseitig an die Kante der Fahrbahn und kam anschließend nach links von der Straße ab. Das Auto blieb daraufhin auf dem Dach im Graben liegen. Zeugen alarmierten die Rettungskräfte, die den Mann leichtverletzt in ein Krankenhaus brachten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.100 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell