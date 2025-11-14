Polizei Paderborn

POL-PB: 10-Jähriger Radler angefahren - ältere Frau mit silber-grauem Kleinwagen fährt weiter

Hövelhof (ots)

(CK) - Am Mittwoch (12.11.,17.15 Uhr) war ein 10-jähriger Junge mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Bentlakestraße aus Fahrtrichtung der Klausheider Straße kommend in Fahrtrichtung Vogelweide unterwegs.

Als er auf Höhe der Einmündung der Bentlakestraße zu den Hausnummern 32-36 war, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem kleinen silber-grauen Auto, dessen Fahrerin dem Jungen entgegenkam und nach links in diese Einmündung einbog. Infolgedessen kam das Kind zu Fall, die Autofahrerin fuhr weiter, ohne sich um den leicht Verletzten zu kümmern und ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Der Junge stand dann wieder auf und setzte seine Fahrt kurz fort, aufgrund von Schmerzen hielt er nach kurzer Strecke jedoch an und rief seine Mutter an. Diese informierte die Polizei.

Bei dem beteiligten Fahrzeug soll es sich um ein kleineres, silber-graues Auto handeln, das von einer älteren Frau mit kurzen grauen Haaren gefahren wurde.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Unfall, der Fahrerin oder dem kleinen, silber-grauen Wagen machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell