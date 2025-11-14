Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrerin bei Unfall mit Flucht leicht verletzt

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der Straße Engernweg in Paderborn hat sich am Donnerstagvormittag, 13. November, eine Radfahrerin leichte Verletzungen zugezogen.

Die 35-Jährige stand mit ihrem Rad gegen 10.40 Uhr hinter einem am Straßenrand haltenden Mercedes Benz Sprinter, als dessen 32-jähriger Fahrer zurücksetzte. Der Sprinter touchierte das Fahrrad und die Frau, die keinen Helm trug, stürzte zu Boden. Als Zeugen, den Fahrer auf den Unfall aufmerksam machten, stoppt er und stieg aus. Er erkundigte sich kurz bei der Radfahrerin und setzte sich dann wieder in den Sprinter. Obwohl ihn die Zeugen darauf hinwiesen, dass er auf das Eintreffen der Polizei zu warten habe, setzte er seine Fahrt fort.

Die eingesetzten Beamten konnten ihn schließlich im Nahbereich antreffen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Fahrradfahrerin verletzte sich durch den Sturz leicht an der linken Hand. Sie musste jedoch nicht ins Krankenhaus.

