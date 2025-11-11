PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Kindergarten - Polizei sucht Zeugen

Delbrück-Anreppen (ots)

(LS) Unbekannte brachen zwischen Freitag, 7. November, 16:15 Uhr, und Montag, 10. November, 10:00 Uhr, in einen Kindergarten an der Straße Im Dorfe in Delbrück-Anreppen ein.

Die Täter verschafften sich durch die Schiebetür der Gartenlaube auf der Rückseite des Kindergartens Zutritt, und durchwühlten die Räumlichkeiten. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

