Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrerin fährt auf Bagger auf und verletzt sich schwer

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Bei einem Auffahrunfall zwischen einem Auto und einem Bagger auf dem Kreuzweg (L937) in Bad Lippspringe hat sich am Dienstagabend, 10. November, eine Autofahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Der Baggerfahrer verletzte sich leicht.

Die 22-jährige Frau war gegen 19.15 Uhr mit einem VW Golf auf der L937 von Schlangen aus kommend in Richtung Paderborn-Benhausen unterwegs. Zwischen dem Dedinghauser Weg und der Heimatstraße übersah sie aus unbekannter Ursache einen vor ihr fahrenden Bagger und stieß ungebremst mit diesem zusammen. Rettungswagen brachten die Autofahrerin und den 16-jährigen Baggerfahrer in Paderborner Krankenhäuser.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die L937 für rund drei Stunden komplett gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

