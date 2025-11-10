PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Beleuchtungsröhre löst mutmaßlich Brand in Scheune aus

Delbrück-Westenholz (ots)

(mh) Eine defekte Beleuchtungsröhre ist wahrscheinlich der Auslöser eines Brandes innerhalb einer alleinstehenden Scheune an der Straße Grubebach in Delbrück-Westenholz.

Der Scheunenbesitzer bemerkte das Feuer am Sonntagabend, 09. November, gegen 17.10 Uhr. Er alarmierte die Feuerwehr, welche den Brand schnell löschen konnte. Da nur die Beleuchtungsröhre und darunter aufbewahrtes Stroh in Brand gerieten, liegt der Gesamtschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

