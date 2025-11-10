Polizei Paderborn

POL-PB: Sicherheit in der Innenstadt - Polizei führte Kontrollen durch

Paderborn (ots)

(CK) - In der Freitag-, Samstag- und Sonntagnacht (07.-09.11.) hat die Polizei in der Paderborner Innenstadt größere Kontrollen durchgeführt. Neben dem Königsplatz standen auch das Westerntor, die Westernmauer und die Brückengasse im Fokus der Kontrollen.

Die Bilanz: Zwei Strafanzeigen, sieben Berichte, eine Sicherstellung, drei Platzverweise und eine Ingewahrsamnahme.

In der Samstagnacht wurde ein 29-jähriger Mann überprüft, der in Paderborn wohnt. Er war den Polizeibeamten bereits aus früheren Einsätzen wegen des Handelns mit Betäubungsmitteln bekannt. Auch bei dieser Kontrolle führte er Marihuana und geringe Mengen Haschisch, Kokain, Medikamente sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung und zwei falsche 50-Euro-Scheine mit sich. Außerdem hatte er ein gestohlenes Handy dabei. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Sichtbare polizeiliche Präsenz und konsequentes Einschreiten an Brennpunkten in der Paderborner Innenstadt sind ein Schwerpunkt im Sicherheitsprogramm der Kreispolizeibehörde. Die Polizeibeamten und -beamtinnen sind fortwährend aktiv, um Straftaten zu erkennen und die Täter dingfest zu machen. Ziel ist es, dass Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken und die Anzahl der Gewalt- und Straßenkriminalität in der Innenstadt zu senken.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell