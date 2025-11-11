Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerverletzter Autofahrer nach Alleinunfall

Lichtenau-Iggenhausen (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall im Kreuzungsbereich des Maiwegs mit einem Feldweg in Lichtenau-Iggenhausen hat sich am Dienstagabend, 10. November, ein Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Der 66-Jährige fuhr um 17.10 Uhr mit einem Hyundai Tucson von Herbram aus kommend auf dem Feldweg. Im Kreuzungsbereich bog er nach rechts auf den Maiweg ab. Aus unbekannter Ursache kam er ins Schleudern und rutschte über die Kreuzung in einen Graben. Ein Zeuge kümmerte sich um den verletzten Mann, bis die Rettungskräfte eintrafen. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer in ein Paderborner Krankenhaus. Der Hyundai musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

