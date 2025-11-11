PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Lichtenau-Atteln (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum von Mittwoch, 05. November, 15.00 Uhr, bis Montag, 10. November, 11.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Unterm Tigge in Lichtenau-Atteln ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die Täter verschafften sich über die Terrassentür Zugang zum Wohnhaus, durchwühlten dort alle Räumlichkeiten und flohen mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit im Urlaub.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 09:07

    POL-PB: Schwerverletzter Autofahrer nach Alleinunfall

    Lichtenau-Iggenhausen (ots) - (mh) Bei einem Alleinunfall im Kreuzungsbereich des Maiwegs mit einem Feldweg in Lichtenau-Iggenhausen hat sich am Dienstagabend, 10. November, ein Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 66-Jährige fuhr um 17.10 Uhr mit einem Hyundai Tucson von Herbram aus kommend auf dem Feldweg. Im Kreuzungsbereich bog er nach rechts auf den Maiweg ab. Aus unbekannter Ursache kam er ins Schleudern ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:54

    POL-PB: Beleuchtungsröhre löst mutmaßlich Brand in Scheune aus

    Delbrück-Westenholz (ots) - (mh) Eine defekte Beleuchtungsröhre ist wahrscheinlich der Auslöser eines Brandes innerhalb einer alleinstehenden Scheune an der Straße Grubebach in Delbrück-Westenholz. Der Scheunenbesitzer bemerkte das Feuer am Sonntagabend, 09. November, gegen 17.10 Uhr. Er alarmierte die Feuerwehr, welche den Brand schnell löschen konnte. Da nur die Beleuchtungsröhre und darunter aufbewahrtes Stroh ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:17

    POL-PB: Sicherheit in der Innenstadt - Polizei führte Kontrollen durch

    Paderborn (ots) - (CK) - In der Freitag-, Samstag- und Sonntagnacht (07.-09.11.) hat die Polizei in der Paderborner Innenstadt größere Kontrollen durchgeführt. Neben dem Königsplatz standen auch das Westerntor, die Westernmauer und die Brückengasse im Fokus der Kontrollen. Die Bilanz: Zwei Strafanzeigen, sieben Berichte, eine Sicherstellung, drei Platzverweise und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren