Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Lichtenau-Atteln (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum von Mittwoch, 05. November, 15.00 Uhr, bis Montag, 10. November, 11.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Unterm Tigge in Lichtenau-Atteln ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die Täter verschafften sich über die Terrassentür Zugang zum Wohnhaus, durchwühlten dort alle Räumlichkeiten und flohen mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit im Urlaub.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell