POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Sennelager (ots)

(LS) Unbekannte brachen im Zeitraum von Donnerstag, 06. November, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 11. November, 15:05 Uhr, in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Neissenstraße in Paderborn-Sennelager ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher beschädigten ein Fenster, um in die Kellerräume des Gebäudes zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtungen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

