Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei warnt vor Anlagebetrug im Internet

Kreis Paderborn (ots)

(ivdh) Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor betrügerischen Onlineplattformen, die mit außergewöhnlich hohen Renditen werben. Zumeist geht es dabei um Kryptowährung. Zwei Bürgerinnen aus dem Kreis Paderborn sind jüngst Opfer dieser Betrugsmasche geworden.

Eine 38-Jährige hatte über die sozialen Medien Kontakt zu einem vermeintlichen Finanzexperten. Dieser versprach ihr mit Kryptowährung hohe Gewinne erzielen zu können. Nach einer angeblich professionellen Anleitung überwies die Frau einen hohen fünfstelligen Betrag. Die Betrüger leiteten sie auf eine seriös wirkende Homepage, auf der über mehrere Wochen ihr angeblich rasch ansteigender Gewinn angezeigt wurde. Der Frau war es allerdings nicht möglich, sich den Gewinn auszuzahlen. Auch einen Zugriff auf das eingezahlte Kapital hatte sie nicht mehr. Erst jetzt wurde ihr klar, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Eine 62-Jährige aus dem Kreis Paderborn wurde Opfer einer ähnlichen Betrugsmasche. Ebenfalls über die sozialen Medien erfuhr sie Mitte Oktober von einer angeblichen Investmentmöglichkeit zur Altersvorsorge. Sie überwies zunächst einen geforderten Mindestbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich, um an dem vermeintlichen Investment teilnehmen zu können. Einen Tag später erhielt sie einen Anruf von einem Mann mit dem Namen "Nick Bennett", der sich als Leiter der Gewinnabteilung ausgab. Er versprach eine höhere Gewinnauszahlung, wenn die Frau eine zusätzliche Einzahlung im mittleren vierstelligen Bereich tätigen würde. Die Frau überwies auch diese Summe. Erst als sie eine weitere Zahlungsaufforderung per E-Mail erhielt, wurde sie misstrauisch und alarmierte die Polizei.

Die Polizei warnt regelmäßig vor dem so genannten Online-Anlagebetrug. Dabei schalten die Täter auffällige Werbeanzeigen in den sozialen Medien, um Opfer in die Falle zu locken. Zumeist wird für Investitionen in Aktien oder Kryptowährung geworben. Die versprochenen Gewinne sind dabei stets unrealistisch hoch. Hat sich ein potenzielles Opfer über die Werbung gemeldet, werden sie oftmals auf seriös wirkende Plattformen geleitet. Dort wird die angeblich positive Entwicklung des eingezahlten Kapitals dargestellt und mit noch mehr Gewinn gelockt, wenn die Opfer weiteres Geld einzahlen. Meistens erhalten die Opfer einen ebenso seriös wirkende Kontaktperson als Berater zugewiesen. Durch diese Methode fällt der Betrug lange Zeit nicht auf, doch am Ende ist das eingezahlte Geld weg.

Die Polizei rät dazu, Werbeanzeigen für Online-Investitionen stets kritisch zu hinterfragen, keine sensiblen Daten preiszugeben und kein Geld auf unbekannte Konten zu überweisen. Bei Online-Anlagemöglichkeiten, besonders mit hohem Gewinnversprechen, handelt es sich fast ausschließlich um Betrug. Tipps zum Schutz vor Anlagebetrug gibt es auf der Website der Polizei: https://lka.polizei.nrw/artikel/anlagebetrug-ein-andauerndes-phaenomen-mit-hohen-schadenssummen

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell