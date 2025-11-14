Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN - Polizei führte Geschwindigkeitsmessungen durch

Paderborn / Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Bei einer polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung auf der B64 im Bereich Altenbeken in Höhe der Wildbrücke in Fahrtrichtung Bad Driburg wurde in dieser Woche der Cupra eines 40-jährigen Mannes aus Paderborn gemessen, der mit 180 km/h bei erlaubten 100 km/h unterwegs war. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte sowie drei Monate Fahrverbot. Während der 45-minütige Kontrolle wurden elf weitere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, gegen alle Fahrer wurden Ordungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Die regelmäßigen Schwerpunktkontrollen der Polizei Paderborn gehören zur seit 2024 umgesetzten Verkehrsstrategie, mit der sich die Behörde für mehr Sicherheit auf den Straßen im Kreis Paderborn einsetzt. Landesweit läuft das Thema Verkehrssicherheit unter dem #LEBEN. Besonders die Verkehrssicherheit von Zweiradfahrenden ist ein Schwerpunkt in der Strategie der Polizei Paderborn. Des Weiteren werden regelmäßig unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dazu ahndet die Polizei bei ihren Maßnahmen Alkohol- und Drogenverstöße sowie Ablenkung im Straßenverkehr.

