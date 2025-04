Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Herxheim a.B.) - Geschwindigkeitskontrolle

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 02.04.2025 zwischen 09:30 Uhr und 13:00 Uhr wurde in der Weinstraße in Herxheim am Berg eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Es mussten 20 Verwarnungen wegen Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ausgesprochen werden. Der Spitzenreiter wurde mit 57 km/h gemessen. Darüber hinaus wurden 3 Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht und 2 Verstöße wegen Handynutzung am Steuer festgestellt.

