Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Lichtenau-Henglarn (ots)

(md) Am Sonntag, 16. November kam es um 6.26 Uhr zu einem Alleinunfall auf der L 818 in Lichtenau-Henglarn, bei dem sich ein 26 Jahre alter VW Fox-Fahrer schwer verletzte.

Der junge Mann war mit seinem Auto am Sonntagmorgen auf der L818 aus Richtung Henglarn kommend in Fahrtrichtung der Anschlussstelle Etteln unterwegs. Unmittelbar vor einer scharfen Linkskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen. Dort rutschte er in den Graben und prallte dort auf eine Rohrleitung auf.

Zeugen alarmierten den Rettungsdienst, die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Auto. Er kam schwerverletzt in eine Paderborner Klinik. Die Polizei stellte fest dass der Fahrer, der bereits wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt aktenkundig ist, unter Alkoholeinfluss stand. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, es entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell