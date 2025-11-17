PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt 60 Böller von 12-Jährigem

  • Bild-Infos
  • Download

Essen (ots)

Am 16. November stellten Bundespolizisten am Essener Hauptbahnhof einen 12-Jährigen nach einem Diebstahl in einer Drogerie fest. Bei der Durchsuchung des Jungen fanden die Beamten zudem Pakete mit unerlaubten Feuerwerkskörpern.

Gegen 15:45 Uhr meldeten Mitarbeiter einer Drogerie im Essener Hauptbahnhof einen Diebstahl. Vor Ort trafen die Beamten auf den jungen Syrer. Bei der Durchsuchung des Recklinghäusers fanden die Bundespolizisten in einer mitgeführten Einkaufstüte drei Pakete mit jeweils 20 unerlaubten Böllern, die sie beschlagnahmten.

Darauf angesprochen, äußerte sich der Junge nicht.

In der Bundespolizeiwache kontaktierten die Beamten dessen Mutter und informierten sie über den Sachverhalt. Sie gab an, dass ihr Sohn selbstständig nach Hause kommen solle.

Anschließend entließen die Einsatzkräfte den Syrer und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

